«Бавария» уступила «Аугсбургу», потерпев второе поражение в чемпионате

Футболисты «Баварии» проиграли «Аугсбургу» (1:2) в выездном матче чемпионата Германии.

В составе победителей голами отметились Мадс Педерсен (23-я минута) и Андре Хан (35). У мюнхенского клуба точным ударом отличился Роберт Левандовски (38).

После этой встречи «Аугсбург», одержавший третью победу в текущем сезоне бундеслиги, набрал 12 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 15-е место в турнирной таблице. «Бавария», несмотря на второе поражение в чемпионате, продолжает лидировать, имея в активе 28 очков.

В следующем туре «Аугсбург» в гостях сыграет против «Герты», а клуб из Мюнхена встретится на своем поле с «Арминией».

Бундеслига

12-й тур

«Аугсбург» - «Бавария» - 2:1 (2:1)

Голы: Педерсен, 23. Хан, 35. – Левандовски, 38.