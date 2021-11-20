«Бавария» уступила «Аугсбургу», потерпев второе поражение в чемпионате

Футболисты «Баварии» проиграли «Аугсбургу» (1:2) в выездном матче чемпионата Германии.
В составе победителей голами отметились Мадс Педерсен (23-я минута) и Андре Хан (35). У мюнхенского клуба точным ударом отличился Роберт Левандовски (38).
После этой встречи «Аугсбург», одержавший третью победу в текущем сезоне бундеслиги, набрал 12 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 15-е место в турнирной таблице. «Бавария», несмотря на второе поражение в чемпионате, продолжает лидировать, имея в активе 28 очков.
В следующем туре «Аугсбург» в гостях сыграет против «Герты», а клуб из Мюнхена встретится на своем поле с «Арминией».
Бундеслига
12-й тур
«Аугсбург» - «Бавария» - 2:1 (2:1)
Голы: Педерсен, 23. Хан, 35. – Левандовски, 38.
источник: «Советский спорт»