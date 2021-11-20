Хави: «Барселона» должна бороться за титулы

Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» высказался о положении клуба в чемпионате Испании.

«Мы начинаем не с нуля, но нужен позитивный настрой, чтобы показать, что команда находится не на том месте, которого заслуживает. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти», - приводит слова Хави AS.

Матч «Барселона» — «Эспаньол» состоится 20 ноября, начало — в 23:00 мск. Для Хави эта игра станет первой во главе каталонского клуба.

Напомним, что Хави является воспитанником академии «Барселоны», а за основную команду начал выступать с 1998 года. За 17 лет проведенных в каталонском клубе Хави выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Хави провел за «Барселону» 767 матчей, записав на свой счет 85 забитых мячей и 185 голевых передач.

Добавим, что в текущем сезоне «Барселона», набрав 17 очков в 12 матчах, занимает девятую строчку в турнирной таблице испанской примеры.