Дембеле снова опоздал на тренировку при Хави

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на этой неделе вновь опоздал на тренировку. По информации TV3, француз не приезал на занятие во вторник утром. Когда ему позвонили из клуба, он ответил, что, по его мнению, тренировка будет только после обеда.

На прошлой неделе Дембеле получил первый штраф при Хави. Француз приехал на базу с опозданием в три минуты.

Напомним, что Хави является воспитанником академии «Барселоны», а за основную команду начал выступать с 1998 года. За 17 лет проведенных в каталонском клубе Хави выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Хави провел за «Барселону» 767 матчей, записав на свой счет 85 забитых мячей и 185 голевых передач.

Добавим, что в текущем сезоне «Барселона», набрав 17 очков в 12 матчах, занимает девятую строчку в турнирной таблице испанской примеры.