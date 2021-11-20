ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дембеле снова опоздал на тренировку при Хави

Это не первое нарушение футболиста.
20 ноября 2021 07:19

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на этой неделе вновь опоздал на тренировку. По информации TV3, француз не приезал на занятие во вторник утром. Когда ему позвонили из клуба, он ответил, что, по его мнению, тренировка будет только после обеда.

На прошлой неделе Дембеле получил первый штраф при Хави. Француз приехал на базу с опозданием в три минуты.

Напомним, что Хави является воспитанником академии «Барселоны», а за основную команду начал выступать с 1998 года. За 17 лет проведенных в каталонском клубе Хави выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Хави провел за «Барселону» 767 матчей, записав на свой счет 85 забитых мячей и 185 голевых передач.

Добавим, что в текущем сезоне «Барселона», набрав 17 очков в 12 матчах, занимает девятую строчку в турнирной таблице испанской примеры.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео произвольной программы с историческим четверным прыжком Аделии ПетросянДани Алвес будет играть в "Барселоне" за минимальную зарплату"Сент-Луис" победил "Сан-Хосе", у Бучневича и Барбашёва по передачеАлина Загитова публично призналась в любвиСкончался Денис Ковба: известно, что происходило перед смертьюНа Карпина предложили завести уголовное дело
Выстрел Каски — конец уральской сказки. Как «Авангард» одержал волевую победу над лидером КХЛ (видео)
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дважды выходил вперед в гостях у «Авангарда», но «ястребы» сумели в третьем периоде перевернуть игру и победить (4:2).
Три привета Карпину от Артема! Как Дзюба сделал хет-трик в ворота команды Кержакова (видео)
В первом матче 15-го тура РПЛ «Зенит» устроил дома очередной разгром – на этот раз крупно обыгран «Нижний Новгород» (5:1).
Славная премьера в Гренобле. Новая программа вывела Щербакову в лидеры Гран-при Франции
Стартовал пятый этап серии Гран-при. После короткой программы в женском одиночном катании протокол возглавили российские фигуристки: Ксения Синицына – третья, Алена Косторная – вторая, Анна Щербакова – первая.
Иск к «Фонбету» от ФАС, крутой доезд по экспрессу в «Лиге Ставок» и новый тренд в Твиттере. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей из мира беттинга.
Врагами в ЦСКА были все — от Бабаева до Березуцких. О чем рассказал Олич и почему ему совсем не верится
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич пояснил причины расставания с армейским клубом, в котором проработал менее трех месяцев весной 2021-го.
Великий кривой. История гениального Гарринчи, который мог стать Королем футбола вместо Пеле
На его могиле близ Рио-де-Жанейро написано: «Здесь покоится радость всего бразильского народа». Вспоминаем историю футболиста Гарринчи – лучшего в мире дриблера, у которого одна нога была короче другой. Он мог затмить самого Пеле, но угодил в капкан пьянства, свободной любви и кабальных контрактов.
Кроуфорд, конечно, фаворит, но не настолько же! Расклад на супербокс в Вегасе
Утром 21 ноября по московскому времени американец Терренс Кроуфорд проведет пятую защиту титула WBO в полусреднем весе. Оцениваем шансы в его бою против соотечественника Шона Портера по прозвищу Шоутайм.
Хэмилтон снова сократит отставание от Ферстаппена. Расклады и ставки на первый в истории Гран-при Катара
19 - 21 ноября на автодроме «Лосаил» в Дохе пройдет очередной этап «Формулы-1».
Русская звезда погасила «звезды»! Как Капризов впервые в жизни набрал четыре очка в матче НХЛ (видео)
«Миннесота» разгромила на своем льду «Даллас» (7:2) благодаря голу и ассистентскому хет-трику Кирилла Капризова.
Посыпал корт стеклом, доводил дочек до слез, угрожал жене винтовкой. Об отце сестер Уильямс наконец сняли кино
19 ноября на экраны выйдет фильм «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Его роль в картине сыграл Уилл Смит. «Плеймейкер» вспоминает историю человека, который устроил ад дочерям, чтобы «закалить их характер». Покажут ли все грани ада в новом кино – большой вопрос.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика