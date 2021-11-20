Агент Миранчука поделился об итогах встречи с руководством «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о встрече с руководством итальянского клуба.

«Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лешей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесет «Аталанте» много пользы», - приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти из-за недовольства своим положением в команде. Основными претендентами на Миранчуку являются «Сампдория» и «Сассуоло».

За два сезона в итальянском клубе Миранчук провел 39 официальных встреч, в которых смог семь раз забить и сделать три ассиста.