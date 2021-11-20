Защитник «Атлетико Мадрид» Киран Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед» уже зимой, сообщает The Sun со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Как сообщает источник, Триппьер является личным желанием Уле-Гуннара Сульшера. «Юнайтед» уже пытался приобрести игрока прошлым летом, но «Атлетико» отказался продавать англичанина, так как он был одним из ключевых игроков в чемпионском сезоне для испанского клуба. Но сейчас у «Атлетико» в чемпионате дела идут не так хорошо, теперь продажа Триппьера выглядит более вероятной.

В прошлом сезоне Триппьер сыграл за «Атлетико» 35 матчей, в которых сделал шесть результативных передач. В составе сборной Англии защитник сыграл пять матчей на Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.