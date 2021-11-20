Нойер - о поражении «Баварии» от «Аугсбурга»: Мы были обязаны обыгрывать такую команду

Врататрь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Аугсбургом» (1:2).

«Это удручает. Мы были обязаны обыгрывать такую команду, как «Аугсбург». У нас лучшее качество. В первом тайме «Баварии» как будто не было на поле. У нес не хватило смелости, чтобы идти в атаку, и мы не создали достаточно опасных моментов», - приводит слова Нойера TZ.

Напомним, что в составе победителей голами отметились Мадс Педерсен (23-я минута) и Андре Хан (35). У мюнхенского клуба точным ударом отличился Роберт Левандовски (38).

После этой встречи «Аугсбург», одержавший третью победу в текущем сезоне бундеслиги, набрал 12 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 15-е место в турнирной таблице. «Бавария», несмотря на второе поражение в чемпионате, продолжает лидировать, имея в активе 28 очков.

В следующем туре «Аугсбург» в гостях сыграет против «Герты», а клуб из Мюнхена встретится на своем поле с «Арминией».