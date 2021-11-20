Комбаров назвал фаворита в матче «Краснодар» - «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Россим, в котором красно-белые сыграют в гостях с «Краснодаром».
«Матч предстоит крайне сложный. У «Спартака» серьезные проблемы с составом: не сыграют Зобнин, Бакаев, Жиго, Литвинов, Понсе — практически половина основного состава. Это может стать решающим фактором. С этой точки зрения «Краснодар» имеет большое преимущество и является фаворитом матча, учитывая, что матч проходит на его территории», - приводит слова Комбарова Sport24.
источник: Sport24.ru