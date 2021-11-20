Юрий Семин: Считаю, что Миранчук способен найти свой лучший футбол в «Аталанте»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин, тренировавший Алексей Миранчука, поделился мнением о его выступлении в «Аталанте». Накануне состоялась встреча агента футболиста с руководством клуба.

«Агенты встретились, а решение должен принимать Алексей. Третьим лицам не стоит решать за него. Если уходить в аренду, то только из-за желания самого Леши. Хотя я считаю, что он способен найти свой лучший футбол в «Аталанте». Сейчас слишком много советчиков вокруг Алексея, ему надо сконцентрироваться на игре. Вот и все», - приводит слова Семина Sport24.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти из-за недовольства своим положением в команде. Основными претендентами на Миранчуку являются «Сампдория» и «Сассуоло».

За два сезона в итальянском клубе Миранчук провел 39 официальных встреч, в которых смог семь раз забить и сделать три ассиста.