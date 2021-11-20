Червиченко считает, что у «Спартака» без Зобнина мало шансов в игре против «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым тяжело будет справиться с «Краснодаром» в 15-м туре российской премьер-лиги из-за потери Романа Зобнина.

«Спартак» остался без середины поля. Посмотрим, сможет ли Умяров на себе потащить центр. В прошлый раз, когда Наиль выбыл, было очень много плача, как будто он основополагающий игрок. За молодежную сборную он сыграл неплохо, а вот как он будет выглядеть в РПЛ – будем смотреть. У «Спартака» мало шансов сегодня», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Зобнин провел 11 матчей, в которых забил два гола.

Матч «Краснодар» - «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Быки», имея 21 очко, занимают седьмое место, красно-белые, набрав на два очка меньше, идут девятыми.