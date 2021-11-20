Самедов назвал «Краснодар» и «Спартак» равными командами

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от гостевого матча красно-белых против «Краснодара» в рамках 15-го тура российской премьер-лиги.

«Встречаются две атакующие команды, у которых не все в порядке в обороне, вообще есть проблемы, но в любом случае и те и те захотят поправить турнирное положение. Не знаю, стоит ли ждать много голов, потому что по-разному может пойти игра. Ни у одной из команд нет преимущества, достаточно равные команды. Я не думаю, что для «Спартака» будет проблемой отсутствие нескольких игроков, я думаю, что есть футболисты, которые смогут их заменить», - приводит слова Самедова ТАСС.

Напомним, что из-за дисквалификации красно-белым не поможет полузащитник Руслан Литвинов, также в игре за сборную России травму получил хавбек Роман Зобнин.

Матч «Краснодар» - «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Быки», имея 21 очко занимают седьмое место, красно-белые, набрав на два очка меньше, идут девятыми.