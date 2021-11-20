«Крылья Советов» упустили победу над «Уралом»

«Крылья Советов» в домашнем матче 16-го тура российской премьер-лиги сыграли вничью с «Уралом» со счетом 1:1.

Первый гол игры на 59-й минуте в свои ворота забил защитник команды из екатеринбурга Артем Мамин, однако в самом конце основного времени матча «Урал» успел отыграться усилиями полузащитника Юрия Железного.

Таким образом, екатеринбургский клуб добыл 12-e очко и переместился на предпоследнее место турнирной таблицы, самарская команда осталась на шестой строчке, набрав 23 очка.

В следующем туре «Урал» примет 27 ноября на своем поле «Сочи», а «Крылья Советов» на следующий день сыграют с «Нижним Новгородом» в гостях.

РПЛ

15-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург) - 1:1 (0:0)

Гол: Мамин, 59 (Автогол) - Железнов, 90

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл (Липовой, 90), Чернов (Зеффан, 90), Бегич, Ежов, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 76), Витюгов (Иванисеня, 69), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 68).

«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин (Евсеев, 79), Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов, 79), Колесниченко (Железнов, 62), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 51), Бикфалви.

Предупреждения: Аугустыняк, 7, Колесниченко, 47, Бейл, 66, Гагнидзе, 70, Пруцев, 72, Адамов, 86, Иванисеня, 90.