«Челси» на выезде разгромил «Лестер»

В матче 12-го тура АПЛ лондонский «Челси» на выезде нанес крупное поражение «Лестеру» со счетом 3:0.
В составе гостей отличились Антонио Рюдигер, Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич.
Таким образом, подопечные Томаса Тухеля набрали 29 очков и остались во главе турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» с 15 очками остался 12-м.
Напомним, «лисы» являются соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы.
АПЛ
12-й тур
«Лестер» - «Челси» - 0:3 (0:2)
Голы: Рюдигер, 14; Канте, 28; Пулишич, 71.
источник: «Советский спорт»