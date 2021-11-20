В матче 14-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» - 1:1.
На 27-й минуте Альберто Морено вывел гостей вперед. Подопечные Эдуардо Куде смогли отыграться за 18 минут до окончания основного времени: отличился Браис Мендес.
Таким образом, команды набрали по одному очку. «Сельта» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 16 очками расположился на 12-й строчке.
Ла Лига
14-й тур
«Сельта» (Виго) - «Вильярреал» - 1:1 (0:1)
Голы: Мендес, 72 - Морено, 27
источник: «Советский спорт»