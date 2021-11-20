«Краснодар» и «Спартак» назвали составы на матч 15-го тура РПЛ

«Краснодар» и московский «Спартак» огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.
Напомним, встреча пройдет в Краснодаре. Начало в 19.00 по московскому времени.
источник: РПЛ