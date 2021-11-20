«Локомотив» проиграл «Ахмату» в меньшинстве

«Локомотив» в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.

На голы полузащитников чеченской команды Даниила Уткина, забившего со штрафного (36-я минута), назначенного после удаления защитника красно-зеленых Мурило, и Артема Поляруса (58) «железнодорожники» ответили точным ударом форварда Виталия Лисаковича (64).

Таким образом, клуб из Грозного набрал 21 очко и поднялся на восьмое место турнирной таблицы, московская команда осталась с 25 очками на четвертой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Ахмат» 27 ноября примет на своем поле «Ростов», «Локомотив» спустя два дня сыграет в Туле против «Арсенала».

РПЛ

15-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) - 1:2 (0:1)

Голы: Лисакович, 64 - Уткин, 34, Полярус, 58

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Пабло (Бабкин, 80), Мурило, Рыбус, Ненахов, Бека-Бека (Борисенко, 79), Тикнизян (Черный, 80), Петров (Рыбчинский, 46), Керк (Лисакович, 63), Камано.

«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семенов (Лысцов, 46), Нижич, Богосовац, Полярус (Янку, 85), Тимофеев, Харин (Карапузов, 73), Коновалов (Швец, 73), Уткин, Архипов (Конате, 63).

Предупреждения: Керк, 43, Нижич, 52, Пабло, 63, Лысцов, 65, Гильерме, 66, Коновалов, 67, Черный (88).

Удаление: Мурило, 35