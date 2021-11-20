«Аталанта» разгромила «Специю», Миранчук не вышел на поле

В 13-м туре итальянской Серии А «Аталанта» дома нанесла крупное поражение «Специи» со счетом 5:2.
В составе хозяев отличились Марио Пашалич, оформивший дубль, Дуван Сапата, Луис Муриэль и Руслан Малиновский. Гости ответили двумя мячами Мбала Нзола.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.
Победа позволила подопечным Джан Пьеро Гасперини набрать 25 очков и закрепиться в лигочемпионской четверке. «Специя» с 11 очками осталась на 16-м месте.
источник: «Советский спорт»