Дортмундская «Боруссия» обыграла дома «Штутгарт»

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 12-го тура бундеслиги победила «Штутгарт» со счетом 2:1.
В составе «шмелей» забивали Дониелл Малет (56-я минута) и Марко Ройс (85), у гостей отличился Роберто Массимо (63).
Таким образом, идущая второй «Боруссия» набрала 27 очков и вплотную приблизилась к «Баварии», «Штутгарт» с 10 очками находится на 16-м месте.
В следующем туре пройдут матчи «Штутгарт» - «Майнц» и «Вольфсбург» - «Боруссия».
Бундеслига
12-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) - «Штутгарт» (Штутгарт) - 2:1
Голы: Мален, 56, Ройс, 85 - Массимо, 63
источник: «Советский спорт»