Голевая передача Роналду не спасла «Манчестер Юнайтед» от разгрома в игре с «Уотфордом»

«Команда Гончаренко — непонятная, но она победит 2:1». Ловчев — о матче «Краснодара» со «Спартаком»

По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, оба участника центрального матча 15-го тура РПЛ (20 ноября, 19:00) пребывают не в лучшем состоянии, но у «быков» больше шансов взять три очка.