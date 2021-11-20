Голевая передача Роналду не спасла «Манчестер Юнайтед» от разгрома в игре с «Уотфордом»

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 12-го тура АПЛ проиграл «Уотфорду» со счетом 1:4.
В составе «Уотфорда» отличились Джошуа Кинг (28-я минута) и Исмаила Сарр (44), который ранее не смог забить пенальти (11), Жуан Педру (90+2) и Эманнуэль Деннис.
У «манкунианцев» забил Донни ван де Бек, которому ассистировал Криштиану Роналду.
Добавим, что «красные дьяволы» с 69-й минуты играли в меньшинстве: две желтые карточки получил Гарри Магуайр (69).
Таким образом, «Уотфорд» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место, «Манчестер Юнайтед» идет седьмым с 17 очками.
В следующем туре пройдут матчи «Лестер» - «Уотфорд» и «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
АПЛ
12-й тур
«Уотфорд» (Уотфорд) - «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - 4:1 (2:0)
Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педро, 90+2, Деннис, 90+6 - Ван де Бек, 50
Нереализованный пенальти: Сарр, 11
Удаление: Магуайр, ( «Манчестер Юнайтед» ), 69