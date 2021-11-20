«Севилья» не смогла обыграть «Алавес» и выйти в единоличные лидеры Ла Лиги

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» дома сыграла вничью с «Алавесом» - 2:2.

В составе хозяев отличились Лукас Окампос и Иван Ракитич. Гости ответили голами Виктора Лагуардиа и Хоселу.

Таким образом, севильцы набрали 28 очков и сравнялись по этому показателю с «Реал Сосьедад»: команды делят оидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. Однако обе команды может обойти мадридский «Реал» в случае победы в гостях над «Гранадой».

Ла Лига

14-й тур

«Севилья» - «Алавес» - 2:2 (1:2)

Голы: Окампос, 38; Ракитич, 90 - Лагуардиа, 5; Хоселу, 45 (с пенальти).