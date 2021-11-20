«ПСЖ» благодаря Месси вырвал победу у «Нанта»

ПСЖ» победил «Нант» со счетом 3:1 в домашнем матче 14-го тура лиги 1.

У хозяев поле забил Килиан Мбаппе (2-я минута), потом у гостей отличился Рандаль Коло (76), следом в свои ворота мяч отправил защитник «Нанта» Деннис Аппиа (82), а затем забил и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (87), который поучаствовал и в прошлой голевой атаке.

Отметим, что голкипер парижской команды Кейлор Навас на 65-й минуты за фол последней надежды получил прямую красную карточку.

Таким образом, лидер чемпионата «ПСЖ» набрал 37 очков, «Нант», имея 18 очков находится на 11-м месте.

В следующем туре состоятся матчи «Лилль» - «Нант» и «Сент-Этьен» - «ПСЖ»

Лига 1

14-й тур

«ПСЖ» (Париж) - «Нант» (Нант) - 3:1 (1:0)

Голы: Мбаппе, 2, Аппиа (автогол), 82, Месси, 87 - Коло, 76

Удаление: Навас, 65 ( «ПСЖ» )