Меламед: «Ключевой момент игры – удаление Мурило»

- Центральный и решающий момент в этой игре – удаление Мурило. На мой взгляд, красной карточки не было. Потому что мяч летел именно от ворот. Да, Пабло подставил Мурило скидкой. Но это нарушение тянуло на жёлтую карточку, не более. Потому что атакующий игрок не выходил один на один. И ВАР, не понимаю почему, не вмешался, хотя при прямой красной карточке это сделать возможно.

Безусловно, на «Локомотив» в целом повлияли и дисквалификации, и большое количество травмированных. И этот матч «железнодорожники» начинали неплохо, спокойно, играли первым номером. Но вдесятером играть гораздо сложнее.

Но всё вышесказанное, надо признать, не отменяет хорошей игры и голов в исполнении «Ахмата».