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Меламед: «Ключевой момент игры – удаление Мурило»

Комментатор «МАТЧ ТВ» Михаил Меламед поделился мнением о матче между «Локомотивом» и «Ахматом».
Меламед: «Ключевой момент игры – удаление Мурило»
20 ноября 2021 21:24
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК "Локомотив"

- Центральный и решающий момент в этой игре – удаление Мурило. На мой взгляд, красной карточки не было. Потому что мяч летел именно от ворот. Да, Пабло подставил Мурило скидкой. Но это нарушение тянуло на жёлтую карточку, не более. Потому что атакующий игрок не выходил один на один. И ВАР, не понимаю почему, не вмешался, хотя при прямой красной карточке это сделать возможно.

Безусловно, на «Локомотив» в целом повлияли и дисквалификации, и большое количество травмированных. И этот матч «железнодорожники» начинали неплохо, спокойно, играли первым номером. Но вдесятером играть гораздо сложнее.

Но всё вышесказанное, надо признать, не отменяет хорошей игры и голов в исполнении «Ахмата».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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