Дубль Бонуччи с пенальти принес победу «Ювентусу» в гостевом матче против «Лацио»

Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» на… десятом месте. Как красно-белые проиграли в Краснодаре

Красно-белые грезили чемпионством в сезоне столетнего юбилея клуба, однако в матче 15-го тура РПЛ, венчавшего первую половину чемпионата, уступили на выезде «быкам» (1:2) и остались на десятом месте в таблице.