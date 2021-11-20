Дубль Бонуччи с пенальти принес победу «Ювентусу» в гостевом матче против «Лацио»

«Ювентус» в гостевом матче 13-го тура серии А победил «Лацио» со счетом 2:0.
Оба гола забил защитник Леонардо Бонуччи, реализовавший пенальти на 23-й и 83-й минутах.
Таким образом, обе команды теперь имеют в своем активе по 21 очку, «Лацио» на пятом месте, а Ювентус на шестом.
В следующем туре состоятся матчи «Ювентус» - «Аталанта» и «Наполи» - «Лацио»
Cерия А
13-й тур
«Лацио» (Рим) - «Ювентус» (Турин) - 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи, 23, 83 (оба - пен.)
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Башич, 84), Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Мурики, 65), Педро, Фелипе Андерсон (Моро, 75).
«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Данило (Кулусевски, 15), де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 89), Маккенни, Мората (Кин, 74), Кьеза.
Предупреждения: Куадрадо (28), Хюсай (43), Рейна (81), Луис Альберто (82).