Федун в Италии встретился с потенциальным преемником Витории

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в Италии встретился с вероятным преемником Руя Витории на посту главного тренера команды.

По информации «Спорт-Экспресса», спартаковский босс пообедал с Паоло Ваноли - бывшим помощником Антонио Конте. Стороны обсудили возможное сотрудничество.

Ваноли 49 лет. Как футболист он известен, прежде всего, по выступлениям за «Парму», в составе которой в 1999 году выиграл в московских «Лужниках» Кубок УЕФА, отличившись в финале с французским «Марселем».

В то же время, как сообщает источник, португальскому специалисту дадут доработать в «Спартаке» до зимней паузы.