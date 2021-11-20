«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» и продолжил погоню за «Челси»

В матче 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома нанес крупное поражение лондонскому «Арсеналу» со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах и Такуми Минамино.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и выли на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Уже завтра их оттуда может сместить «Манчестер Сити» в случае успеха в домашней встрече с «Эвертоном». У лидирующего «Челси» 29 очков.

Следующий матч «красные» проведут 27 ноября также в родных стенах против «Саутгемптона». Перед этим «Ливерпулю» предстоит игра с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, однако она не будет иметь для мерсисайдцев турнирного значения - команда уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

АПЛ

12-й тур

«Ливерпуль» - «Арсенал» (Лондон) - 4:0

Голы: Мане, 42; Жота, 52; Салах, 74; Минамино, 77.