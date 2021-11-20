«Атлетико» дожал «Осасуну» и вплотную приблизился к «Реалу»

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» дома с минимальным преимуществом переиграл «Осасуну».

Матч закончился со счетом 1:0. Единственный мяч был забит Фелипе за три минуты до окончания основного времени.

Таким образом, подопечные Диего Симеоне набрали 26 очков и вплотную приблизились к тройке лидеров. Напомним, на данный момент первую строчку делят «Реал Сосьедад» и «Севилья», имеющие по 28 очков. На одно очко от них отстает «Реал», однако у «сливочных» есть одна игра в запасе. В случае завтрашней победы над «Гранадой», «королевский клуб» возглавит турнирную таблицу.

Ла Лига

14-й тур

«Атлетико» (Мадрид) - «Осасуна» (Памплона) - 1:0 (0:0)

Гол: Фелипе, 87.