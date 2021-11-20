«На месте Витории я бы сам всех послал и ушел»: Червиченко - о возможной отставке португальца

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поддержал главного тренера красно-белых Руя Виторию после поражения команды от «Краснодара» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Бедный Витория. На его месте я бы сам всех послал и ушел. Невозможно работать в том месте, где тебя постоянно отправляют в отставку. Я не вижу серьезных ошибок в работе Витории. Нет причин его менять. С таким составом он вряд ли сможет добиться большего. Разве Витория виноват в том, что Ларссон на скорости разворачивается в штрафной, выходит из зоны, падает и просит пенальти? Почему ты дальше не пройдешь? Защитник уже сбивает тебя, упади - и это пенальти.

Витория не располагает хорошей группой игроков. Ему приходится ставить молодых ребят. Я думаю, что совместно с Виторией настолько сильно затравили хозяина клуба, что он просто никого не привезет в «Спартак». То, что человек не приезжает на футбол и не высказывается, говорит о том, что ему это дело уже надоело. А когда тебе что-то надоедает, то вряд ли ты будешь тратить на это миллионы», - приводит слова Червиченко «РБ-Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». После первого круга «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Кроме того, в начале сезона москвичи вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, а в своей группе Лиги Европы после четырех туров расположились на последней строчке, однако не потеряли шансов на выход в плей-офф.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что владелец клуба Леонид Федун, находящийся в данный момент в Италии, провел встречу с бывшим помощником Антонио Конте - Паоло Ваноли на предмет возможного сотрудничества с итальянцем в качестве нового главного тренера команды.