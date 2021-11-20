В «Спартаке» опровергли информацию о встрече Федуна с Ваноли в Италии

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию о встрече владельца клуба Леонида Федуна и потенциального нового главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что находится в Москве», - заявил «Чемпионату» руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Федун в Италии пообедал с бывшим помощником Антонио Конте - Паоло Ваноли. Стороны обсудили возможное сотрудничество.

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» в гостях уступил «Краснодару» со счетом 1:2 и опустился на десятое место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков. Поражение от «быков» продлило безвыигрышную серию москвичей до пяти встреч.