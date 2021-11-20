Агент Ваноли не стал комментировать информацию о встрече своего клиента с Федуном

Агент итальянского специалиста Паоло Ваноли - Андреа Д'Амико отказался комментировать новость о совместном обеде своего клиента с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном.

«Федун встретился с Ваноли в Италии и обсудил возможную работу в «Спартаке»? На данный момент ничего не могу сказать. Без комментариев», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что владелец клуба Леонид Федун, находящийся в данный момент в Италии, провел встречу с бывшим помощником Антонио Конте - Паоло Ваноли на предмет возможного сотрудничества с итальянцем в качестве нового главного тренера команды.

После первого круга «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Кроме того, в начале сезона москвичи вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, а в своей группе Лиги Европы после четырех туров расположились на последней строчке, однако не потеряли шансов на выход в плей-офф.