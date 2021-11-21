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«Нарушение было, но вполне вероятно, что не в штрафной»: Мостовой - о возможном пенальти на Ларссоне

Эксперт разобрал один из ключевых эпизодов матча «Краснодар» - «Спартак»
21 ноября 2021 00:25
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал момент с возможным нарушением на нападающем красно-белых Джордане Ларссоне в штрафной южан в матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак».

«Я посмотрел повторы с разных ракурсов, и этот момент является очень спорным. Так и не пойму, почему судья не пошел смотреть этот эпизод сам. С одной стороны, если бы Ларссон был правшой, то мог бы еще и забить в этом моменте. Но так как он левша, то начал убирать мяч под себя, и в итоге попал под удар защитника. Причем сам защитник не бил по ноге, он по ней просто попал из-за движения Ларссона. Лично для меня нарушение было, но вполне вероятно, что оно случилось не в штрафной. В любом случае, у судей свои правила и протоколы, так что я не знаю, почему не был просмотр момента главным арбитром. Но фол был, и штрафной в этом моменте должны были назначать без вариантов», - приводит слова Мостового Rusfootball.info.

Напомним, «Спартак» проиграл встречу со счетом 1:2 и по итогам первой половины чемпионата России занял десятое место в турнирной таблице с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. В ряде СМИ появилась информация о том, что главный тренер москвичей Руй Витория доработает с командой до зимней паузы, а затем уйдет в отставку. В качетве преемника португальца различные источники называют бывшего помощника Антонио Конте - Паоло Ваноли, с которым якобы уже общался в Италии владелец красно-белых Леонид Федун. Агент итальянского специалиста отказался от комментариев.

источник: Rusfootball.info
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