«Милан» потерпел первое поражение в Серии А, проиграв «Фиорентине»

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде уступил «Фиорентине» со счетом 3:4.

К 62-й минуте встречи хозяева уверенно громили одного из лидеров чемпионата, забив три безответных мяча стараниями Альфреда Дункана, Рикардо Сапонары и Душана Влаховича. Однако затем неувядающий ветеран «россонери» Златан Ибрагимович в течение пяти минут оформил дубль. Все оставшееся время гости продолжали оказывать давление на оборону «фиалок», но за четыре минуты до конца основного времени пропустили контратаку, и Влахович, забив свой второй мяч в игре, поставил точку. Автогол флорентийцев в добавленное арбитром время уже ничего не решал.

«Милан» потерпел первое поражение в чемпионате. Команда с 32 очками продолжает делить первую строчку с «Наполи», однако уже завтра подопечные Лучано Спаллетти могут стать единоличными лидерами Серии А, если в гостях не проиграют другому миланскому клубу - «Интеру».

«Фиорентина» набрала 21 очко и догнала лидирующую пятерку.

Серия А

13-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) - «Милан» - 4:3 (2:0)

Голы: Дункан, 15; Сапонара, 45; Влахович, 60; 86 - Ибрагимович, 62; 67.