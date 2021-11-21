В первом матче под руководством Хави «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол»

В своем первом матче под руководством Хави «Барселона» в рамках 14-го тура Ла Лиги дома сыграла вничью с «Эспаньолом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч у хозяев на 48-й минуте с пенальти забил Мемфис Депай. Гости смогли отыграться уже через пять минут: отличился Луис Риоха.

После этого матча »сине-гранатовые» набрать 18 очков и остались на девятой строчке в турнирной таблице. У лидирующих на данный момент «Реал Сосьедад» и «Севильи» по 28 очков.

В следующем туре 27 ноября подопечные Хави в гостях сыграют против «Вильярреала». До этого команде предстоит домашняя игра с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Ла Лига

14-й тур

«Барселона» - «Эспаньол» - 1:0 (0:0)

Гол: Депай, 48 (с пенальти).