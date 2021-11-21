«Манчестер Юнайтед» принял решение расторгнуть контракт с Сульшером

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, такое решение было принято на экстренном собрании после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) в матче 12-го тура АПЛ.

Отмечается, что управляющему директору «МЮ» Ричарду Арнолду поручено согласовать со специалистом условия расторжения контракта. По контракту увольнение специалиста может стоить клубу 7,5 миллиона фунтов. Сульшер подписал новый контракт в августе, но предполагается, что его сделка будет включать выплату компенсации за один сезон в случае его увольнения.