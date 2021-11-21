Титов раскритиковал футболистов сборной России после матча с Хорватией

Бывший капитан сборной России Егор Титов раскритиковал футболистов российской национальной команды, проигравших сборной Хорватии со счетом 0:1 в Сплите в решающем матче в рамках группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

«После увиденного стало понятно, что разница в классе огромная. Ни одного удара в створ ворот, футбола никакого не увидели. Хоть контрфутбол был бы… Вспоминается только удар отчаяния Караваева за несколько минут до финального свистка.Девять игроков сборной Хорватии в стартовом составе — футболисты топ-клубов топ-лиг. Что мы хотим? У нас играет один Головин — то блистает, то пропадает, то травмирован. В нашем чемпионате совсем другая интенсивность, и когда ребята оказываются лицом к лицу с теми же хорватами, мы все видим невооруженным глазом», - приводит слова Титова «Матч ТВ».

В марте 2022 года сборная России сыграет в стыковом турнире за право участвовать в чемпионате мира в Катаре. Для завоевания путевки на ЧМ-2022 российским футболистам необходимо выиграть два матча.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит после того, как российский защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 81-й минуте. При этом Россия не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника.