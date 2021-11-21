Хави остался доволен победой «Барселоны» в матче против «Эспаньола»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы над «Эспаньолом» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Отметим, что для Хави эта встреча была первой во главе сине-гранатовых.

«Я доволен результатом. Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает. «Барселоне» надо прибавлять. Очевидно, энтузиазм болельщиков оказался заразителен, и команда отдала все силы», - приводит слова Хави Marca.

Единственный мяч у хозяев на 48-й минуте с пенальти забил Мемфис Депай.

В следующем туре 27 ноября подопечные Хави в гостях сыграют против «Вильярреала». До этого команде предстоит домашняя игра с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.