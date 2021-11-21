В Катаре завершилось строительство последнего стадиона для чемпионата мира-2022

В Катаре завершилось строительство последнего, седьмого стадиона для чемпионата мира по футболу-2022. Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что стадион получил название «974», ранее известное как Рас-Абу-Абуд. Арена состоит в основном из морских контейнеров и расположена недалеко от порта Доха. Название отражает количество транспортных контейнеров, использованных при строительстве, а также является международным телефонным кодом Катара.

Вместительность новейшего сооружения составляет 40 тысяч зрителей. На арене планируют провести семь матчей чемпионата мира. Также стадион примет шесть матчей Кубка арабских наций.

Добавим, что первый матч на стадионе «974» пройдет 30 ноября, когда сборные ОАЭ и Сирии встретятся в день открытия Кубка арабских наций.