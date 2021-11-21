Совладелец «Манчестер Юнайтед» Глейзер одобрил увольнение Сульшера

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер одобрил увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера вслед за решением руководства клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации истоника, заявление клуба об отставке тренера по взаимному согласию сторон уже подготовлено. Сегодня состоится официальное подтверждение. Технический директор «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер и тренер Майкл Кэррик готовы временно руководить командой до тех пор, пока не будет найдена замена Сульшеру.

Напомним, что вчера, 20 ноября, «МЮ» потерпел поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче 12-го тура АПЛ. После этой встречи «Манчестер Юнайтед» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.