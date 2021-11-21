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Президент «Наполи» предложил провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле

Встреча команд запланирована на 24 ноября.
Президент «Наполи» предложил провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле
21 ноября 2021 12:08
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Спартак»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил сыграть матч со «Спартаком» на нейтральном поле из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Меня беспокоит выездной матч в Москве на следующей неделе? Есть большие опасения. Несколько недель назад я попросил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предложил провести матч на нейтральном поле. Моя идея была учтена, но не реализована», - цитирует слова Де Лаурентиса AreaNapoli.

Перед матчем пятого тура Лиги Европы подопечные Руя Витории располагаются на последнем месте в группе с четырьмя очками, в активе неаполитанцев семь баллов и первое место. Первый матч между командами завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.

источник: AreaNapoli
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