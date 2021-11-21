Президент «Наполи» предложил провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил сыграть матч со «Спартаком» на нейтральном поле из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Меня беспокоит выездной матч в Москве на следующей неделе? Есть большие опасения. Несколько недель назад я попросил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предложил провести матч на нейтральном поле. Моя идея была учтена, но не реализована», - цитирует слова Де Лаурентиса AreaNapoli.

Перед матчем пятого тура Лиги Европы подопечные Руя Витории располагаются на последнем месте в группе с четырьмя очками, в активе неаполитанцев семь баллов и первое место. Первый матч между командами завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.