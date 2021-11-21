Малафеев считает, что у «Зенита» большие шансы выйти в евровесну

Бывший голкипер «Зенита» Вечеслав Малафеев назвал сине-бело-голубых фаворитом нынешнего сезона РПЛ на завоевание чемпионства, а также предположил, что команда способна выйти в евровесну по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, в этом сезоне «Зенит» станет чемпионом, потому что на данный момент команда выглядит намного сильнее своих оппонентов.

Еврокубки? Надо дождаться последних групповых матчей, если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, но попадет в Лигу Европы, то это еще больше укрепит позиции Семака. Но на мой взгляд, у «Зенита» большие шансы остаться в еврокубках весной», — сказал Малафеев Sport24.

«Зенит» идет в лидерах российского чемпионата после 15-ти туров, имея в активе 33 балла. В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака располагаются на третьем месте после четырех матчей с тремя баллами.