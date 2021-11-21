Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком армейцев в прошедшем месяце. Он набрал 44 процента голосов своих поклонников.

Во втором месяце осени вратарь принял участие в четырех матчах РПЛ, в которых ЦСКА одержал две победы и потерпел два поражения. В этих играх Акинфеев пропустил шесть мячей.

Согласно опросу на официальном сайте, капитан армейцев набрал 44 процента голосов. Вторым в голосовании стал Чидера Эджуке, третьим - Марио Фернандес.

После 14-ти туров ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 23-я очками. В крайнем матче чемпионата армейцы потерпели разгромное поражение от «Сочи» на выезде (1:4).