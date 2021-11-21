Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком армейцев в прошедшем месяце. Он набрал 44 процента голосов своих поклонников.
Во втором месяце осени вратарь принял участие в четырех матчах РПЛ, в которых ЦСКА одержал две победы и потерпел два поражения. В этих играх Акинфеев пропустил шесть мячей.
Согласно опросу на официальном сайте, капитан армейцев набрал 44 процента голосов. Вторым в голосовании стал Чидера Эджуке, третьим - Марио Фернандес.
После 14-ти туров ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 23-я очками. В крайнем матче чемпионата армейцы потерпели разгромное поражение от «Сочи» на выезде (1:4).
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком #ЦСКА в октябре https://t.co/OKi2kLP4yj pic.twitter.com/4vbh7RjYed— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 21, 2021