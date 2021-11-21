Насри подтвердил, что его бывший партнер по «Манчестер Сити» Агуэро завершает карьеру

Бывший партнер Серхио Агуэро по «Манчестер Сити» Самир Насри подтвердил, что аргентинец намерен завершить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем. В матче Примеры с «Алавесом» Агуэро был заменен из-за тахикардии.

«Агуэро прислал мне сообщение, и, к сожалению, все подтвердилось. По этой причине я очень расстроен. Он был настоящим феноменом на поле. Он замечательный человек. Мне очень жаль, потому что это не его выбор, а необходимая мера. Я знаю, как он любит этот спорт. Очень грустно видеть, как он заканчивает карьеру против своей воли», - цитирует слова Насри Canal +.

Ранее СМИ сообщали, что аргентинский нападающий может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Напомним, что на 51-й минуте матча 11-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу.