Матч «Мальме» - «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит бригада арбитров из Латвии

Пресс-служба УЕФА огласила имена судей, которые будут работать на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» - «Зенит».

Встречу доверили обслуживать бригаде арбитров из Латвии под руководством Андриса Трейманиса. Его ассистентами выступят Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Четвертый рефери - Александр Голубев. За VAR будет отвечать португалец Жоау Пиньейру, а помогать ему будет француз Вилли Делажо.

Матч «Мальме» - «Зенит» пройдет 23 ноября в Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.