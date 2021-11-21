Карасев будет работать на матче Лиги чемпионов «Барселона» - «Бенфика»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и португальской «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что ассистентами Карасева на линиях будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери - Кирилл Левников. За VAR будут отвечать итальянцы: видеоассистент - Массимилиано Иррати, его помощник - Паоло Валери.

Матч «Барселона» - «Бенфика» состоится 23 ноября в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.