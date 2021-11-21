Бывший футболист «Спартака» Фернандо хочет вернуться в Россию

Бывший хавбек московского «Спартака» Фернандо готов вернуться в Россию. Об этом сообщил его агент Матеус де Фария. Напомним, что последним клубом бразильца был китайский «Бэйцзин Гоань».



«Конечно, Фернандо заинтересован вернуться в Россию в случае достойного предложения. Мы анализируем сейчас лучшее направление для него. Какой вариант его устроит в России? Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5», - приводит слова агента Sport24.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022-го. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Фернандо выступал за красно-белых с 2016 по 2019 год. Всего за московский клуб он сыграл 98 матчей, забил 12 голов и отдал десять результативных передач. В составе «Спартака» бразилец стал чемпионом России-2017.

Затем был продан в «Бэйцзин Гоань» за 15 миллионов евро. В китайском клубе он провел 26 встреч, отличившись четырьмя мячами и одним ассистом.

За сборную Бразилии сыграл восемь матчей.