Матч «Наполи» - «Спартак» смогут посетить только болельщики, проживающие в России

Российский консул в Неаполе Винценко Скьяво сообщил, что на матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» будут допущены только болельщики, проживающие в России.

«Это будет матч, который пройдет в Москве. УЕФА также выразил свое мнение о проведении этой встречи. Условия жизни людей должны быть защищены, спортивные радости должны быть безмятежными. На стадионе будут только россияне, не знаю, могут ли остальные получить визы», - приводит слова Скьяво Ilnapolionline.

Встреча «Спартак» - «Наполи» состоится 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

После четырех туров в группе C «Спартак» с четырьмя очками находится на последней, четвертой позиции. «Наполи» возглавляет квартет, имея в своем активе семь очков.