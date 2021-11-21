Червиченко - о «Спартаке»: Ваноли - это очередное звено в цепи идиотских решений

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что Леонид Федун пообедал с итальянским специалистом Паоло Ваноли.

«Ваноли - это очередное звено в цепи идиотских решений. Ну какой Ваноли? Почему все время ищут каких-то помощников, какой-то суррогат? Я не знаю, откуда у «Спартака» такая любовь к этим недожаренным котлетам вместо смачного дорогого стейка. Что они все в говне сметану собирают?», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что владелец клуба Леонид Федун, находящийся в данный момент в Италии, провел встречу с бывшим помощником Антонио Конте - Паоло Ваноли на предмет возможного сотрудничества с итальянцем в качестве нового главного тренера команды.

После первого круга «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Кроме того, в начале сезона москвичи вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, а в своей группе Лиги Европы после четырех туров расположились на последней строчке, однако не потеряли шансов на выход в плей-офф.