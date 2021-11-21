Парфенов - о «Спартаке»: Десятое место - это не то, что все хотят

Экс-игрок «Спартака», бывший тренер «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о гостевом поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре чемпионата России.

«Спартаку» надо набирать очки. 10-е место - это не то, что все хотят. Надо доставать из себя все, прилагать максимум усилий, особенно команде. Они же выходят на поле и играют в футбол», - приводит слова Парфенова «РБ-Спорт».

Напомним, что на 16-й минуте счет открыл Джон Кордоба. В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти. К мячу подошел Квинси Промес и не смог переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр усмотрел нарушение правил при пробитии 11-метрового и заставил повторить удар. Вторую попытку пошел исполнять Александр Соболев и был точен.

Во втором тайме капитан «быков» Гжегож Крыховяк также с пенальти принес хозяевам победу.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые уже десятые с 19 очками.

В следующем туре 27 ноября подопечные Виктора Ганчаренко в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».