«Его футбол напоминает стиль «Аталанты». Футболист Минелли рассказал о работе Ваноли в роли тренера

Футболист Симоне Минелли рассказал о том, какой футбол проповедует возможный главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, который стал вице-чемпионом Европы с молодежной командой Италии до 19 лет в 2016 году.



«Это хорошо подготовленный и чрезвычайно дотошный тренер. Паоло четко прорабатывает и объясняет задачу команде, а затем просит ее выполнить. Ваноли - отличный тактик, и футбол, которому он нас научил, напоминает мне сегодняшний стиль «Аталанты». Паоло настаивал на отличной физической подготовке, взаимозаменяемости позиций: защитники должны уметь завершать атаку, а нападающие при необходимости пахать в защите», - приводит слова Минелли «Спорт Экспресс».

После первого круга «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Кроме того, в начале сезона москвичи вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, а в своей группе Лиги Европы после четырех туров расположились на последней строчке, однако не потеряли шансов на выход в плей-офф.