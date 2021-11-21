«Арсенал» претендует на трансфер форварда сборной Германии Адейеми

Нападающий «Зальцбурга» и сборной Германии Карим Адейеми входит в сферу интересов «Арсенала».

По информации The Mirror, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту, который может покинуть стан «канониров» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что игрок австрийской команды также хотят подписать «Ливерпуль» и «Бавария».

Напомним, что Адейеми присоединился к «Зальцбургу» в июле 2018 года – на его счету 25 голов и отдал 17 ассистов в 73 матчах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Германии нападающий провел три встречи (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.