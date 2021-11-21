Судья Безбородов удалил защитника ЦСКА Фукса после видеопросмотра с возможным пенальти

В матче 15-го тура РПЛ ЦСКА - «Химки» главный судья матча Владислав Безбородов принял решение удалить защитника ЦСКА Бруно Фукса, из-за которого назначали пенальти в ворота армейцев.

Судья из Санкт-Петербурга принял это решение после того, как он решил посмотреть видеопросмотр с возможным пенальти в штрафной ЦСКА. В результате, помимо одиннадцатиметрового в ворота красно-синих, Безбородов еще и удалил Фукса.

Бразильский защитник в матче с подмосковной командой впервые вышел в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.

Отметим, что Акинфеев отразил пенальти Адеми на 17-й минуте.