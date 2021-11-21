Зидан и тен Хаг попали в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» ведет поиски нового главного тренера клуба после отставки Оле-Гуннара Сульшера.

Согласно данным The Athletic, в данный момент английский клуб рассматривает четырех специалистов на эту должность, а именно экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана, Эрика тен Хага, возглавляющего «Аякс», а также Юлена Лопетеги и Брендана Роджерса, тренирующих «Севилью» и «Лестер» соответственно.

Ранее сообщалось, что Зидан не заинтересован в работе в стане «манкунианцев».

Напомним, Сульшер руководил «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 сыгранных туров. Вчера, 20 ноября, «красные дьяволы» на выезде уступили «Уотфорду» (1:4).